В Крыму возможны сильные ветры, работа переправы под вопросом

В Крыму в понедельник 16 октября ожидается сильный северо-западный ветер 17-22 метров в секунду, сообщает управление МЧС России на полуострове.

В результате непогоды существует вероятность нарушения в работе Керченской паромной переправы, отметили спасатели.

Керченская паромная переправа в воскресенье, 15 октября, осуществляла свою работу в условиях штормового предупреждения.

По данным диспетчера ООО «Морская дирекция», пассажиры Керченской паромной переправы должны следить за изменениями в работе паромов на сайте ООО «Морская дирекция», так как из-за сильного ветра ее работа может быть приостановлена.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.