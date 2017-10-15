В Македонии состоялся первый тур местных выборов

В Македонии 15 октября прошел первый тур выборов в городские и муниципальные советы, а также мэров. Это является своеобразным тестом для нового левого правительства Зорана Заева, который пришел к власти пять месяцев назад после затянувшегося политического кризиса в стране, сообщает Радiо Свобода.

Свои кандидатуры на выборах выдвинули почти 7000 кандидатов из 19 партий и коалиций, а также независимые кандидаты.

Экзит-полы свидетельствуют о победе правительственной коалиции «Социал-демократического союза Македонии» и этнических албанских партий, которая пришла к власти после общенациональных выборов, состоявшихся в декабре 2016 года.

ОБСЕ направила наблюдать за выборами более 300 своих представителей.

Выборы в городские и муниципальные советы, а также мэров проходят в Македонии раз в четыре года. Второй тур местных выборов пройдет 29 октября.