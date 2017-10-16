В Ялте снесли восемь торговых объектов

В аннексированной Ялте демонтировали 8 торговых объектов во время рейда по выявлению и пресечению торговли в неустановленных местах. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации Ялты.

«Пресечена реализация креветок в сквере «Юбилейный», продажа билетов на аттракцион «Лестница» в районе улицы Рузвельта, реализация кофе на набережной в районе Клуба Моряков», – сказано в сообщении.

По данным российской администрации города, объекты ликвидировали в местах, не установленных для торговли.

«На нарушителей составлены административные протоколы с максимальным штрафом в 30 тысяч рублей», – отметили в администрации.

В сообщении уточняется, что уведомление о демонтаже получили владельцы летней площадки кафе «Персона Бургер».

Публичных комментариев собственников объектов на данный момент нет.

В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.

В результате рейда, проведенного в Ялте вечером и ночью 29 сентября, ликвидировали более десяти торговых объектов.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма накануне признала самовольными постройками 19 объектов в пяти городах, в частности торговый центр «Куб» в Симферополе. Руководства муниципалитетов получили распоряжение за семь дней принять решение о сносе объектов.

Подконтрольная Кремлю администрация Севастополя 25 сентября сообщила о вручении севастопольским предпринимателям более 400 уведомлений о демонтаже торговых объектов, которые местные власти посчитали незаконными. На ликвидацию таких объектов в бюджете города российские власти заложили 10 млн рублей.