США и Южная Корея начали совместные военно-морские учения

Соединенные Штаты и Южная Корея 16 октября начали совместные пятидневные военно-морские учения у побережья Корейского полуострова, в которых участвуют истребители, вертолеты и 40 кораблей, в том числе авианосец «Рональд Рейган». Об этом сообщает Радио Свобода.

Седьмой флот США 16 октября заявил, что маневры проводятся в Японском море и в Желтом море к западу от полуострова.

Совместные военные учения двух стран проходят в условиях напряженности между Соединенными Штатами и ее союзниками и Северной Кореей.

США и союзники обвиняют КНДР в продолжении испытаний баллистических ракет и ядерного оружия вопреки резолюциям Организации Объединенных Наций.

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