Экс-депутат Госдумы: Россия решила ввести войска в Крым до письма Януковича

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, один из ключевых свидетелей Генеральной прокуратуры Украины в деле о госизмене Виктора Януковича, свидетельствует, что решение о вводе войск в аннексированный Крым было принято членама Совета Федерации России до появления письма экс-президента Украины Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину.

Как следует из протоколов допроса Пономарева от 19 декабря 2016 года, копии которого оказались в распоряжении издания «Главком», агрессия России в Украине была неизбежной.

«Решение о созыве Совета Федерации было принято раньше, чем пришло указанное обращение Януковича. От моих знакомых сенаторов, от кого именно на сегодняшний момент уже не помню, мне известно, что членов Совета Федерации обзванивали и рассылали приглашения на указанное внеочередное заседание Совета Федерации еще 28 февраля 2014 года... Решение о введении войск в Украину было задумано еще раньше заявления Януковича В.Ф., а само заявление лишь придало легитимность принятому решению», – указано в протоколе.

Напомним, что письмо Януковича Путину датировано 1 марта 2014 года.



В протоколе допроса Пономарев указывает, что о существовании письма Януковича узнал из сообщений в СМИ, а его копию увидел 3 марта 2014 года во время трансляции заседания Совета безопасности ООН.

«Я лично указанного обращения Януковича не видел, читал о нем в СМИ, а также видел, как Постоянный представитель России в ООН Чуркин показывал копию указанного заявления на заседании Совета Безопасности ООН 3 марта 2014 года», – отметил Пономарев в протоколе.

Зафиксированные в протоколах показания Пономарева для ГПУ во многом схожи с ранее опубликованными копиями допросов другого бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, расстрелянного в Киеве. Украинская прокуратура также долгое время называла убитого ключевым свидетелем в деле Януковича.

Как и Пономарев, Вороненков в своих показаниях ссылался в основном на сообщения в СМИ.

В рамках судебного процесса против экс-президента Виктора Януковича Генеральная прокуратура не смогла воспользоваться ранее данными письменными свидетельствами Вороненкова. В свою очередь адвокаты Януковича, имеющие доступ ко всем материалам дела и протоколам допросов, неоднократно использовали в процессе или расплывчатые формулировки свидетелей в свою пользу.

