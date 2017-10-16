В Португалии из-за лесных пожаров погибли 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли в результате лесных пожаров в центре и севере Португалии, сообщает Радіо Свобода.

Представитель Агентства гражданской защиты Португалии Патрисия Гаспар заявила, что данные по пропавшим без вести не подтверждены.

Гаспар также сообщила, что пожарные в настоящее время борются со 145 пожарами, из них 32 считаются опасными.

Спасательные службы Португалии 15 октября зафиксировали более 500 пожаров, вызванных длительной засухой и температурой более 30 градусов по Цельсию.

Северо-западная испанская провинция Галисия также пострадала от пожаров, сообщается о по меньшей мере трех погибших.

В июне этого года в результате пожаров в Португалии погибли 64 человека.