Сергей Аксенов получил выговор от Кремля и нашел в Смирнове «крайнего» – Ислямов

Подконтрольный Кремлю глава комитета по межнациональным отношениям российского правительства Крыма Заур Смирнов, отправленный в отставку 16 октября оказался крайним в российском правительстве Крыма. Об этом сказал вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов в комментарии Крым.Реалии.

«Аксенову сделали выговор в Кремле, а ему естественн нужно было найти крайнего... Заур никогда не смог бы привести крымскотатарский народ в коленопреклоненное состояние. Это было невозможно сделать никакими праздниками. Любовь к родине у крымских татар через холодильник или коврижки не покупается», – сказал Ислямов.

В ответ на вопрос, кто может прийти на замену Зауру Смирнову, Ленур Ислямов ответил: «поставят, скорее всего не московского (руководителя Госкомнаца – КР), а нечто подобное».

Подконтрольный Кремлю глава комитета по межнациональным отношениям российского правительства Крыма Заур Смирнов 16 октября подал в отставку.

Позже российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Смирнов ушел в отставку по его требованию из-за неэффективной работы.

С 1999 по 2013 годы Смирнов работал начальником управления по межнациональным делам и миграции Ялтинского городского совета.

После аннексии Крыма Россией с апреля 2014 года был назначен председателем комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан российского правительства Крыма.