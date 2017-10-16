Прокуратура России не обнаружила нарушений при производстве фильма «Матильда»

Генпрокуратура России не усмотрела нарушений закона при производстве и выходе в прокат кинофильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает Радио Свобода.

Как говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры, ведомство провело проверку «в связи с поступающими обращениями, в том числе депутата Госдумы России Натальи Поклонской». При этом Генпрокуратура не выявила нарушений закона ни при выделении Фондом кино субсидии для финансирования съемок «Матильды», ни при выдаче Министерством культуры России прокатного удостоверения.

В сообщении также указывается, что Министерство культуры и эксперты МВД России, в том числе психологи и лингвисты, провели проверку фильма и не нашли в нем признаков «возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих».

В начале октября 2017 года некоторые кинотеатры в аннексированном Крыму начали размещать на своих сайтах афиши фильма Алексея Учителя «Матильда».

Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что решение о прокате фильма «Матильда» на полуострове примет комиссия российского Минкульта полуострова.

Кампанию против фильма возглавляет экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Критики показа также говорят, что фильм глумится над фигурой Николая II, который был убит большевиками в 1918 году и канонизирован Русской православной церковью вместе с семьей в 2000 году.

От его показа из-за угроз уже отказались десятки кинотеатров по всей России.