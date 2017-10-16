В Ялте могут возникнуть проблемы с обеспечением тепла в домах зимой – СМИ

Подготовка к отопительному сезону в аннексированном Крыму идет по плану, но самые большие опасения в плане подготовки к зимнему периоду вызывает Ялта, пишет «​Новости Крыма»​ со ссылкой на подконтрольного Кремлю гендиректора крымского предприятия «Теплокоммунэнерго» Виктора Дойчева.

По его словам, пишет издание, потребителям не стоит надеяться на полноценное обслуживание, если есть серьезные задолженности по теплу, водоснабжению или водоотведению перед ресурсоснабжающей организацией.

«Чтобы не допустить сбоев в запуске тепла, необходимо погасить все накопившиеся долги, а также обеспечить текущую оплату потребляемых ресурсов», – добавил гендиректор «Теплокоммунэнерго».

Дойчев рассказал, отмечает «​Новости Крыма», что самые большие опасения в плане подготовки к зимнему периоду вызывает Ялта.

«Дело в том, что по решению прежнего руководства, произошло объединение двух филиалов «Крымтеплокоммунэнерго» – Ялтинского и Алуштинского, которое теперь называется «Южнобережное». Это привело к сокращению персонала и, как следствие, уходу опытных специалистов. И, естественно, появились сложности в управлении данным филиалом, так как его территория растянута более чем на 100 километров. Поэтому наладить систему оперативного решения возникающих вопросов так быстро, как хотелось бы, пока не получается... Пока приходится констатировать: не всегда экономика на бумаге работает на практике», – рассказал Дойчев.

По данным синоптиков, с 1 по 3 октября ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма температура воздуха доходила до двух градусов ниже нуля.

Накануне подконтрольный Кремлю министр ЖКХ Александр Шептунов сообщил, что объекты теплоэнергетики аннексированного Крыма на 93,5% готовы к предстоящему отопительному сезону.

В ходе заседания подконтрольного Кремлю правительства Крыма 10 октября подконтрольная Кремлю министр жилищно-коммунального хозяйства полуострова Марина Горбатюк рассказала, что в Крыму некоторые регионы до сих пор не приступили к закупке топлива для котельных.