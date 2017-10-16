Курбединов об одиночных пикетах в Крыму: Люди вышли из-за беспредела силовиков

Крымский адвокат Эмиль Курбединов назвал причины, из-за которых люди вышли на одиночные пикеты в аннексированном Крыму 14 октября. Об этом он написал в своем Фейсбуке.
«Я вот наблюдаю за заявлениями некоторых «политиков», и других «доброжелателей», по поводу пикетов, прошедших по всему Крыму 14 октября, которые говорят – «это извне управляют...», «это провокаторы...» и другая чушь. Люди вышли из-за нескончаемого беспредела-произвола силовиков, преследований, похищений и пыток (ни одно похищение еще не раскрыто), «карманных» судов и судилищ! Крымских татар мусульман пытаются определить в террористы и экстремисты путем фабрикации уголовных дел!» – отметил Курбединов.
По его словам, такие «деятели» не владеют ситуацией в Крыму, не знают процессов происходящих в народе и социуме.
«Они абсолютно не верят в силу народа и считают народ стадом, который не может сам решать, чего он хочет, выбирать и выражать свое мнение. В 2014 году они просто обманули своих хозяев, чтоб получить «кресла», рассказав им, видимо, что народ раздроблен, что люди – друг другу враги, о том, что они влияют на народ и могут управлять им, могут стать лидерами народа и имеют авторитет среди народа. Обманули и обманулись сами!», – подчеркнул крымский адвокат.
В субботу, 14 октября, на всей территории аннексированного Россией Крыма на одиночные пикеты против репрессий силовиков в отношении крымских татар, мусульман вышло больше 100 человек.
Адвокат и правозащитник Эмиль Курбединов сообщил, что задержанных в аннексированном Крыму людей, которые вышли на одиночные пикеты против произвола российских силовиков в аннексированном Крыму, увозят на частных автомобилях без опознавательных знаков полиции.
Публичных комментариев по этому поводу российских силовиков не было.
После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».
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