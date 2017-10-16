Курбединов об одиночных пикетах в Крыму: Люди вышли из-за беспредела силовиков

Крымский адвокат Эмиль Курбединов назвал причины, из-за которых люди вышли на одиночные пикеты в аннексированном Крыму 14 октября. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

«Я вот наблюдаю за заявлениями некоторых «политиков», и других «доброжелателей», по поводу пикетов, прошедших по всему Крыму 14 октября, которые говорят – «это извне управляют...», «это провокаторы...» и другая чушь. Люди вышли из-за нескончаемого беспредела-произвола силовиков, преследований, похищений и пыток (ни одно похищение еще не раскрыто), «карманных» судов и судилищ! Крымских татар мусульман пытаются определить в террористы и экстремисты путем фабрикации уголовных дел!» – отметил Курбединов.

По его словам, такие «деятели» не владеют ситуацией в Крыму, не знают процессов происходящих в народе и социуме.

«Они абсолютно не верят в силу народа и считают народ стадом, который не может сам решать, чего он хочет, выбирать и выражать свое мнение. В 2014 году они просто обманули своих хозяев, чтоб получить «кресла», рассказав им, видимо, что народ раздроблен, что люди – друг другу враги, о том, что они влияют на народ и могут управлять им, могут стать лидерами народа и имеют авторитет среди народа. Обманули и обманулись сами!», – подчеркнул крымский адвокат.

В субботу, 14 октября, на всей территории аннексированного Россией Крыма на одиночные пикеты против репрессий силовиков в отношении крымских татар, мусульман вышло больше 100 человек.

Адвокат и правозащитник Эмиль Курбединов сообщил, что задержанных в аннексированном Крыму людей, которые вышли на одиночные пикеты против произвола российских силовиков в аннексированном Крыму, увозят на частных автомобилях без опознавательных знаков полиции.

Публичных комментариев по этому поводу российских силовиков не было.

​После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».