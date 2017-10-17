Организацию мероприятий в честь 180-летия Ялты могут передать москвичам – власти города

В 2018 году в аннексированной Ялте организацию праздничных мероприятий в честь 180-летия города могут отдать москвичам. Предварительное обсуждение возможности такого проекта прошло в подконтрольной Кремлю администрации города с участием начальника управления рынков и ярмарок департамента торговли и услуг Москвы Натальи Вольф, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

В качестве пилотного проекта для Ялты предлагается фестиваль уличных ярмарок «Ялтинские сезоны», говорится в сообщении пресс-службы. Его представила Ирина Сухотина – консультант фестиваля «Московские сезоны», который проводится в столице соседней России с 2012 года. Для реализации проекта в Ялте выбрали местом проведения набережную.

«Шествие по набережной двойников известных личностей, которые проживали или приезжали в Ялту на отдых, может стать особой «фишкой» праздника. Такого нет нигде... Кроме того, мы предлагаем в рамках юбилея провести цветочный фестиваль «Крымская роза», фестиваль фруктовых и песочных фигур. Основным материалом для фруктовых фигур может стать знаменитый ялтинский лук. В качестве декорирования набережной мы предлагаем легкие и элегантные сцены-ракушки для выступления творческих коллективов, а также небольшие домики для организации выносной торговли и общественного питания, которое мэрия Москвы может передать в качестве подарка», – рассказала Ирина Сухотина.

Временно исполняющий полномочия главы администрации Ялты, первый заместитель главы администрации города Елена Сотникова, высказала готовность перенять опыт проведения фестивалей и благодарность за любую помощь и поддержку в этом вопросе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».