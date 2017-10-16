Расходы бюджета Крыма выросли более чем на 40% – Минфин

Расходы бюджета аннексированного Крыма за 9 месяцев 2017 года достигли отметки почти в 93 млрд рублей (43 млрд гривен – КР), что превысило прошлогодний показатель на 41,5%, или на 27,2 млрд руб (12,6 млрд гривен – КР). Об этом заявила подконтрольная Кремлю министр финансов Крыма Ирина Кивико, сообщает пресс-служба ведомства.

«Если в прошлом году за 9 месяцев наши расходы составили 65,6 миллиардов рублей (30,3 млрд гривен – КР), то в 2017 году это уже 93 миллиарда рублей. При этом исполнение к кассовому плану за январь-сентябрь оставило 99,2%. Это говорит о повышении качества нашей работы, о том, что кассовые расходы мы запланировали очень правильно», – отметила Кивико.

За отчетный период, по словам Кивико, большая часть расходов, что составило 46,1 млрд рублей (21,3 млрд гривен – КР), была направлена на финансирование отраслей социальной сферы.

По информации заместителя министра экономического развития соседней России Сергея Назарова, на развитие аннексированного Крыма до 2020 года Россия выделила дополнительных 59 миллиардов рублей (около 26 миллиардов гривен – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».