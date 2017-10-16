Иракские войска взяли под контроль Киркук

Иракские войска 16 октября захватили город Киркук, находившийся под контролем курдов. Это стало ответом Багдада на референдум о независимости, проведенный в иракском Курдистане 25 сентября. Агентство Reuters называет действия иракских правительственных войск «мощным молниеносным ударом», который меняет баланс власти в стране.

Намерение курдов добиться независимости от Ирака было встречено с осуждением правительствами Ирана и Турции. Вашингтон, десятилетиями остававшийся союзником курдов, тщетно пытался отговорить их от референдума, предупреждая, что голосование за независимость может привести к распаду Ирака.

Во второй половине дня 16 октября колонна бронетехники иракских сил по борьбе с терроризмом захватила здания курдской администрации в центре Киркука. Об этом сообщают местные жители. Захват города произошел через сутки после начала операции.

Западные агентства отмечают, что военное противоборство в Ираке ведется между силами, каждая их которых находится в союзнических отношениях с Вашингтоном. В частности, США поддерживают действия курдских отрядов против режима Асада в Сирии и террористической группировки «Исламское государство». Одновременно США поддерживают правительство Ирака, пытающееся восстановить страну.

Киркук расположен на севере Ирака, в 240 километрах от Багдада и 80 – от города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана. Вблизи Киркука находится одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений.

И Иран, и Турция, которые имеют значительные курдские меньшинства и опасаются нарастания сепаратистских настроений среди местных курдов, резко раскритиковали референдум о независимости Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака. Также с резкой критикой и заявлениями о непризнании референдума выступили западные союзники Багдада, а также ООН.

По словам властей курдского региона, на референдуме, проведенном 25 сентября вопреки запрету центрального правительства в Багдаде, за независимость Иракского Курдистана высказались почти 93 процента участников, а явка составила более 72 процентов от всех жителей с правом голоса. Этот референдум, как его назначила курдская автономная власть, является совещательным и не имеет непосредственной юридической силы. Но Багдад отвергает требования иракских курдов о переговорах относительно будущего региона.