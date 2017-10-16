Украину избрали в состав Совета ООН по правам человека до 2020 года

Генеральная ассамблея ООН 16 октября избрала Украину в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы. Об этом говорится на официальной странице Twitter украинской делегации в ООН.

В частности, сообщается, что за соответствующее решение проголосовали 177 членов Генассамблеи ООН.

«Наше членство в Совете по правам человека предоставит дополнительные возможности для продолжения борьбы против нарушений прав человека на оккупированных территориях», – говорится в сообщении украинской делегации.

В свою очередь представитель Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО Сергей Кислица поприветствовал украинцев с таким решением Генассамблеи ООН.

«Еще одна площадка, на которой Украина будет отстаивать права человека в мире и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, в частности. Приветствую всех, кто болеет за это достойное дело!» – отметил Кислица.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».