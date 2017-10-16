В Балаклаве «сувенирщиков» хотят лишить торговых точек без предоставления места продажи взамен

Продавцы сувениров в аннексированной Балаклаве получили предписания демонтировать свои торговые точки и очистить набережную. Как сообщил Крым.Реалии один из продавцов, городские власти поставили им крайний срок –15 октября 2017 года.

Однако, несмотря на запреты, сувенирщики все же продолжают выходить на работу в надежде хотя бы распродать свой товар. Какая судьба ждет их дальше – они не прогнозируют. Продавцы рассказали, что пока не понятно, будут ли пророссийские власти предлагать какие-то торговые площади взамен нынешним.

Ранее глава подконтрольного Кремлю севастопольского правительства Дмитрий Овсянников озвучил свои планы на Балаклаву – ее собираются сделать центром туризма и яхтенного спорта. Для этого хотят очистить исторический район Севастополя от торговли и даже запретить въезд в город на частном транспорте, оставив возможность попасть в Балаклаву лишь на общественном транспорте и туристических автобусах.

В феврале 2017 года сообщалось, что Балаклавское рудоуправление в Севастополе намерено перенести часть производственных объектов, расположенных в Балаклавской бухте, на другую территорию, чтобы освободить место для рекреационной зоны.

Ранее помощник президента России Игорь Левитин в ходе обсуждения проекта развития Балаклавы с представителями подконтрольного Кремлю правительства Севастополя заявил, что Балаклавская бухта может развиваться как яхтенный курорт и комфортный для проживания район, но сначала необходимо урегулировать имущественные и земельные вопросы.