В Севастополе в Художественном музее имени Крошицкого открыли выставку старинных часов и гобеленов. На церемонии открытия сотрудники музея рассказали, что представленные на выставке экспонаты достают из запасников и выставляют приблизительно раз в десять лет.

Представленные ткани, гобелены и часы были созданы в XVIII-XX веках. Самый старый экземпляр датируется 1760 годом. Подобные такие же по возрасту часы недавно приобрел российский музей «Эрмитаж».

Коллекцию часов сохранил во время Второй мировой войны бывший директор музея Михаил Крошицкий. В ней есть настенные ходики, каминные, настольные, карманные и уникальные консольные часы.

Гобелены-экспонаты произведены мастерами Англии, Франции, Италии, Фландрии в XVII-XX веках. Сотрудники музея рассказали, что над каждым гобеленом трудилось не менее трех мастеров. На них изображены исторические миниатюры, сцены охоты, романтические сюжеты. Для выставки из запасников музея достали подлинный рулон шелковой обойной ткани XVIII века.

На открытии присутствовала российский автор детективных произведений Татьяна Устинова. Устинова произнесла слова восхищения экспонатами коллекции. Сотрудники музея попросили, чтобы в своем произведении писательница ввела в сюжет Севастополь и Художественный музей города.

После аннексии Крыма, Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.