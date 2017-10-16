Евросоюз ввел новые санкции в отношении Северной Кореи

ЕС ввел новые санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится в документе, опубликованном 16 октября в официальной журнале Евросоюза.

Согласно документу, вводится запрет на импорт нефтепродуктов из этой страны, а также на поставку, продажу или передачу сырой нефти. Кроме того, ЕС запретил денежные переводы в Северную Корею.

Страны Евросоюза не могут принимать на работу граждан КНДР, за исключением беженцев, а также – покупать акции и другие ценные бумаги северокорейских компаний.

В течение 2017 года Брюссель уже несколько раз усиливал санкции в отношении Северной Кореи из-за регулярных испытаний баллистических ракет.

В конце сентября текущего года санкции против КНДР расширили и США. Новые санкции касаются текстильной промышленности, рыболовства, информационных технологий и обрабатывающей промышленности.

Ранее стало известно, что Центробанк Китая запретил своим банкам предоставлять финансовые услуги новым северокорейским клиентам и постановил приостановить существующие кредиты. Документ требует от всех банков полностью выполнить санкции ООН против Северной Кореи и предупреждает об экономических потерях и репутационных рисках для банков, которые не выполнят эти требования.

Напряжение между США и Северной Кореей усилилось после шестого ядерного испытания, проведенного Пхеньяном 3 сентября. Это заставило Совет безопасности ООН ввести дополнительные санкции против КНДР.