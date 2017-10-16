Гей-парадов и акций, пропагандирующих однополые связи, в Керчи не будет – власти города

В подконтрольную Кремлю администрацию Керчи поступили уведомления о проведении «шествия и иных акций, пропагандирующих и защищающих гомосексуальные связи», сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

Как отметили в ведомстве, организатором акции выступил неформальный лидер ЛГБТ-движения соседней России Николай Алексеев.

«Органы власти не позволят пропагандировать то, что противоречит моральным ценностям народов Крыма и вызывает возмущение и отвращение у подавляющего большинства крымчан. Здесь нет никакой дискриминации. Мы не лезем в личную жизнь граждан, пусть каждый живет, как хочет. Но мы должны оградить людей, особенно молодежь, от акций, которые направлены на разрушение морального здоровья нации. Это наше право и наша обязанность. Думаю, авторы подобных инициатив преследуют только одну цель – привлечь к себе внимание и раздуть скандал на пустом месте», – заявил российский глава Керчи Сергей Бороздин.

Глава администрации Керчи подчеркнул, что сама идея – «провести в городе-герое подобную акцию, где каждая пядь земли полита кровью, кажется оскорбительной и кощунственной».

«Безусловно, данные уведомления будут рассмотрены администрацией города согласно действующему законодательству и будет подготовлен ответ, но, уверяю, гей-парадов и иных акций, пропагандирующих однополые связи, в городе не будет!" – подытожил Бороздин.

На данный момент Крым.Реалии не получили комментарий Николая Алексеева относительно заявления властей Керчи. В то же время на его странице в Фейсбук отсутствует информация об инициативе проведения каких-либо акций в Керчи в ближайшее время.

В Санкт-Петербурге в соседней России 12 августа неизвестные распылили перцовый газ в лицо ЛГБТ-активистам и журналистам после акции на Марсовом поле. Нападавшими были молодые люди в спортивных костюмах. Подозреваемых пока не установили. Никто не задержан.

По словам депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского, у него есть претензии к поведению полиции во время этого инцидента – он напоминает, что, по многочисленным свидетельствам, полицейские стояли по другую сторону моста через реку Мойку и пассивно наблюдали происходящее.

По словам одной из пострадавших, журналистки Ксении Клочковой, ЛГБТ-активисты просили полицейских проводить их до метро по окончании публичной акции, которую они проводили на Марсовом поле, но полицейские отказались.