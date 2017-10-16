Уровень потери воды в коммунальных сетях Крыма составляет более 50% – СМИ

Уровень потери воды в коммунальных сетях аннексированного Крыма составляет 52,2%. Об этом на заседании подконтрольного Кремлю комитета Госсовета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам сообщила российский министр ЖКХ полуострова Марина Горбатюк, пишет «КрымИнформ».

«Потери воды объективно присутствуют во всех системах муниципального водоснабжения. Утечки и неучтенные потери составляют более половины поданной в сеть воды. Существующий уровень потерь воды в коммунальном водоснабжении в Крыму составляет 52,2%», – отметила Горбатюк.

Она уточнила, что в различных населенных пунктах Крыма уровень потерь отличается – в зависимости от состояния сетей: в жилом фонде в среднем по Крыму водопотери составляют 18-27%, но в некоторых городах – достигают 40-60%.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал районы полуострова, наиболее испытывающие дефицит воды

За последний месяц лета 2017 года суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока в аннексированном Крыму сократился на 19 млн кубов. Об этом говорится в обзоре состояния рек за месяц, проведенном «Крымским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

После аннексии Крыма Россией подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена.