На Мальте погибла работавшая с «Панамским архивом» журналистка

На Мальте погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая на основании «Панамского архива» обвиняла семью премьер-министра страны Джозефа Муската в коррупции. Машина Каруаны Галиции взорвалась после того, как она выехала из дома. Причина взрыва пока неизвестна. За несколько дней до гибели журналистка сообщила полиции об угрозах в своей адрес, пишет The Times of Malta.

Мускат назвал гибель Каруаны Галиции «варварским нападением». Он заявил, что Мальта попросила Федеральное бюро расследований США о помощи в расследовании произошедшего.

Международный консорциум журналистов-расследователей в 2016 году опубликовал так называемый «Панамский архив» – данные о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. Каруана Галиция на основании этих документов заявила, что жена премьер-министра Мальты, предположительно, владеет офшорной компанией, которая получала деньги от властей Азербайджана.

Значительная часть «Панамского архива» посвящена России: в документе утверждается, что окружение президента Владимира Путина только через панамские офшорные компании «отмыло» более двух миллиардов долларов. В Кремле отвергают эти обвинения.