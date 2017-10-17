Новые кадровые перестановки в Крыму – Радио Крым.Реалии

Почему после волны протестов крымскотатарского населения в аннексированном Крыму сняли с должностипредседателя комитета по делам межнациональных отношений и депортации граждан полуострова Заура Смирнова? Почему в аннексированном Крыму на четверть снизилось количество инвестиционных предложений? Как прошел Всемирный фестиваль молодежи в Сочи?

С 7.30 до 09.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар Ленуром Ислямовым, крымским политологом Евгенией Горюновой, членом Меджлиса крымских татар Гаяной Юксель, членом Меджлиса крымскотатарского народа, председателем Комитета защиты прав крымскотатарского народа Эскендером Бариевым, управляющим партнером украинской Национальной антикризисной группы Тарасом Загородним, создателем ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олегом Зубковым, крымским политологом Дмитрием Омельчуком, российским экономистом Владимиром Рожанковским, российским социологом и публицистом Игорем Эйдманом, российским философом и публицистом Максимом Горюновым и украинским политологом Тарасом Березовцом.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.