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В России открыли памятник «героям Донбасса»

Памятник «героям Донбасса» в Ростове-на-Дону

В российском Ростове-на-Дону открыли мемориал «героям Донбасса». На церемонии открытия присутствовали помощник президента России Владислав Сурков и главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Сурков перед открытием памятника встретился с представителями «ДНР» на съезде так называемого «Союза добровольцев Донбасса». На встрече обсуждались «насущные проблемы» пророссийских сепаратистов на востоке Украины, а также «текущая политическая обстановка», в том числе участие россиян в конфликте в Сирии.

Помощник президента России Владислав Сурков (слева) на открытии памятника «героям Донбасса»
Помощник президента России Владислав Сурков (слева) на открытии памятника «героям Донбасса»

Именно «Союз добровольцев Донбасса» был инициатором установки мемориала сепаратистам в Ростове. Местные гражданские активисты заявляли о незаконности «памятника наемникам». В ответ на эти жалобы в администрации и прокуратуре города заявили, что недовольные установкой монумента могут обратиться в суд.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает, несмотря на задержания в зоне конфликта российских военных, и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть разве что российские «добровольцы». Часть Донбасса находится под контролем группировок «ЛНР» и «ДНР», которые признаны в Украине террористическими.

По последним оценкам ООН, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек – украинских военных, гражданских лиц и членов поддерживаемых Россией или российских сил, независимо от гражданства.

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