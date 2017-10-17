В России открыли памятник «героям Донбасса»

В российском Ростове-на-Дону открыли мемориал «героям Донбасса». На церемонии открытия присутствовали помощник президента России Владислав Сурков и главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Сурков перед открытием памятника встретился с представителями «ДНР» на съезде так называемого «Союза добровольцев Донбасса». На встрече обсуждались «насущные проблемы» пророссийских сепаратистов на востоке Украины, а также «текущая политическая обстановка», в том числе участие россиян в конфликте в Сирии.

Именно «Союз добровольцев Донбасса» был инициатором установки мемориала сепаратистам в Ростове. Местные гражданские активисты заявляли о незаконности «памятника наемникам». В ответ на эти жалобы в администрации и прокуратуре города заявили, что недовольные установкой монумента могут обратиться в суд.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает, несмотря на задержания в зоне конфликта российских военных, и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть разве что российские «добровольцы». Часть Донбасса находится под контролем группировок «ЛНР» и «ДНР», которые признаны в Украине террористическими.

По последним оценкам ООН, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек – украинских военных, гражданских лиц и членов поддерживаемых Россией или российских сил, независимо от гражданства.