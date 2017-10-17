В Симферополе на некоторых улицах отключат водоснабжение в связи с ремонтными работами

В аннексированном Симферополе 17 октября в связи с производственными работами на водоводе диаметром 250 мм будет отсутствовать водоснабжение на некоторых улицах города, сообщает пресс-служба симферопольской горадминистрации.

«В связи с производственными работами на водоводе диаметром 250 мм по адресу: ул. Зои Рухадзе, 27/21 17 октября с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать водоснабжение следующих улиц: ул. Зои Рухадзе,16, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4,20, 21, 22, 25, 26, 27, 28; ул. Бориса Хохлова: от 10 до 40 (четные), от 35 до 85 (нечетные); ул. Генерала Родионова: от 15 до 25 (нечетные), от 38 до 54 (четные)», – говорится в сообщении.

Более пяти тысяч крымчан остались 5 октября без воды из-за аварий. Так, авария на сетях холодного водоснабжения в Симферополе оставила без воды 3,5 тысячи горожан. Еще одна авария, оставившая без водоснабжения 2 тысячи человек, произошла в Саках.