В Севастополе начался отопительный сезон – «Севтеплоэнерго»

В аннексированном Севастополe с 16 октября, начался отопительный сезон, сообщает пресс-служба «Севтеплоэнерго» со ссылкой на постановление подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Начать отопительный сезон на территории города Севастополя с 16 октября 2017 года обеспечив периодическое протапливание зданий объектов здравоохранения и образования», – говорится в постановлении.

В ведомстве добавили, что отопление зданий всех назначений начнется после понижения средней температуры воздуха до 8 градусов.

«Перейти к регулярному отоплению зданий всех назначений не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, или при метеорологическом прогнозе о резком понижении наружного воздуха», – сказано в документе.

Накануне подконтрольный Кремлю министр ЖКХ Александр Шептунов сообщил, что объекты теплоэнергетики аннексированного Крыма на 93,5% готовы к предстоящему отопительному сезону.

В ходе заседания подконтрольного Кремлю правительства Крыма 10 октября подконтрольная Кремлю министр жилищно-коммунального хозяйства полуострова Марина Горбатюк рассказала, что в Крыму некоторые регионы до сих пор не закупили топливо для котельных.