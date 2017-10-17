В Крыму первых новобранцев осеннего призыва отправили в воинское части соседней России

В аннексированном Крыму во вторник, 17 октября, первых новобранцев осеннего призыва отправили в воинские части соседней России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«Новобранцы будут доставляться к местам службы автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Для доставки в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока спланированы авиарейсы военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил и гражданской авиации. На всем протяжении пути команды призывников будут сопровождать представители воинских частей и медицинские работники», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что массовые отправки призывников запланированы на ноябрь и декабрь 2017 года.

Министерство обороны России 2 октября сообщило, что планирует призвать на военную службу две тысячи крымчан. Подконтрольный Кремлю военный комиссар Крыма Олег Ермилов позже сообщил, что около 500 призывников из аннексированного Крыма отправятся на военную службу в соседнюю России.

Министерство иностранных дел Украины 3 октября опубликовало заявление, в котором потребовало от России отменить призыв на военную службу в анексированном Крыму.

Подконтрольная Кремлю служба военного комиссариата анннексированного Крыма получила наряд на 1400 контрактников для службы в Вооруженных силах России.

После аннексии Крыма российские власти четвертый год подряд набирают крымчан в ряды своей армии. Массированной пропагандой службы в Вооруженных силах России сопровождаются многие массовые мероприятия на полуострове.

Крымчан на улицах зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решению Генассамблеи ООН, которые это запрещают.

Правозащитники настаивают, что действия России по призыву в армию крымчан нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию Российской Федерации нарушает статью 49 этой Конвенции.