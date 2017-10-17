Актер Михаил Пореченков сообщил, что не прекратит киносъемки в Крыму

Российский актер Михаил Пореченков заявил, что компания «Крым кино», одним из учредителей которой он является, не собирается покидать территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС кинорежиссер Виталий Павлов.

«Мы не собираемся уходить из Крыма, более того, собираемся здесь снимать кино. Что касается инвестиционного соглашения, то сообщения в СМИ о том, что мы разорвали контракт, это очень громко звучит, на самом деле все не так», – сказал он.

Павлов сообщил, что ранее была выбрана площадка в центре Симферополя площадью два гектара, на которой можно было ставить павильоны для съемок, однако ряд собственников не захотели уступить участки.

В тоже время он отметил, что кинокомпания не отказывается от работы в Крыму.

«За два последних года мы сняли два фильма здесь, в Крыму. Полуостров нам очень нравится, отсюда уходить мы не будем», – сказал он.

Павлов не исключил, что новые площади под съемочные павильоны могут построить вблизи Симферополя, «чтобы актерам было удобно добираться из аэропорта».

Подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников 16 октября сообщил, что ООО «Крым кино» расторгла с российскими властями Крыма инвестиционное соглашение о создании киностудии в Симферополе.

Согласно реестру инвестпроектов Крыма, опубликованном на сайте российского министерства, строительство киностудии и производство фильмов инвесторы хотели организовать в Симферополе на базе бывшего завода железобетонных изделий площадью 2,45 тысяч квадратных метров, вложив в проект 59,5 миллионов рублей.

Михаил Пореченков входит в список лиц, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. Список подготовлен Службой безопасности Украины. В него также входят 14 иностранных деятелей культуры, в основном российских. В частности, список уже пополнили Сергей Безруков Егор Холмогоров, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Иосиф Пригожин, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Григорий Лепс и Жерар Депардье (последний имеет гражданство Франции и России).