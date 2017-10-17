Бизнесмен Зубков: власти Крыма «уничтожают местный бизнес»

Российские власти аннексированного Крыма не только не способны привлечь иностранных инвесторов, но и уничтожают местный успешный бизнес. Такое мнение высказал в эфире Радио Крым.Реалии создатель ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.​

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«Инвестиционный климат в Крыму крайне неблагоприятный – даже не из-за санкций, а из-за действий нынешнего руководства полуострова. Из сотни инвесторов, которые хотели бы зайти в Крым, зашли с десяток, но и те скоро убегут. В Крыму специфические законы, крайне дорогие стройматериалы, мало рабочей силы. Власти ставят палки в колеса, штрафуют, фискальное давление очень сильное. Поэтому я боюсь этой Свободной экономической зоны и ее мнимых льгот. Крымские руководители не просто не привлекают иностранных инвесторов, а давят уже работающих на полуострове предпринимателей», – заключил бизнесмен.

В начале октября российский министр экономического развития Крыма Андрей Мельников сообщил, что механизмы крымской Свободной экономической зоны пока неидеальны, поправки по ее усовершенствованию уже переданы в федеральное правительство. Чиновник уточнил, что полуострову «нужен не любой, а качественный инвестор», а также предложил увеличить сроки «для рассмотрения заявок и осмысления инвестиционных проектов».

Ранее назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов направил на рассмотрение крымского парламента законопроект, который по его словам, поможет привлечь инвесторов.

Аксенов сказал, что документ, в частности, вводит такие понятия, как масштабный и приоритетный инвестиционный проект. При объеме инвестиций свыше 100 млн рублей проект может быть признан масштабным, а при объеме более 500 млн рублей – приоритетным. Таким проектам могут быть предоставлены финансовые меры поддержки.

Ранее подконтрольные Кремлю власти Крыма объявили о намерении расторгнуть договоры с участниками «Свободной экономической зоны» полуострова, поскольку инвесторы не вкладывают средства и не предоставляют отчеты.

В мае 2017 года власти Крыма инициировали проведение проверок среди участников «Свободной экономической зоны» полуострова.

В 2016 году назначенный Кремлем глава крымского правительства Сергей Аксенов утверждал, что у инвесторов в Крыму «возникают определенные проблемы и сложности», в том числе внутри Таможенного союза, связанные с перемещением товаров. Некоторые вопросы Аксенов отказался «обсуждать в публичном поле», намекнув, что это связано с риском введения санкций для инвесторов.