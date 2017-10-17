ЦИК России: Навальный сможет баллотироваться в президенты после 2028 года

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщает, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный не сможет баллотироваться в президенты страны до 2028 года из-за условного осуждения.

Памфилова 17 октября в Сочи предостерегла Навального и его сторонников от заявлений о том, что он сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года. По ее словам, Навальный неправильно трактует Конституцию России.

«Он сможет (принять участие в выборах – КР), пройдет этот срок десятилетний – где-то в 2028 году, плюс пять месяцев, сможет вполне баллотироваться. А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди. Поэтому пусть выходит из этого. И флаг ему в руки», – сказала глава российского ЦИК.

41-летний Алексей Навальный ранее заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открыты 79 штабов оппозиционера. Их координаторов и волонтеров регулярно задерживает полиция России под различными предлогами. Суды наказывают их штрафами и административными арестами. Сам Навальный в настоящее время находится под административным арестом по обвинению в призывах к несанкционированным митингам.

В июне ЦИК России уже заявляла, что Навальный не может баллотироваться из-за условного осуждения по делу о финансовых преступлениях, которое оппозиционер называет сфабрикованным и политически мотивированным.

Если президент Владимир Путин будет баллотироваться и победит на выборах 2018 года, то, по конституции страны, не сможет баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году. Следующие выборы после этого должны состояться в 2030 году.