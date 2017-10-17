По меньшей мере 71 человек погибли в результате теракта в Афганистане

Власти Афганистана сообщают о гибели по меньшей мере 71 человека в результате двух нападений на правительственные силы. Об этом сообщает Радiо Свобода.

Группировка «Талибан» взяла на себя ответственность за нападение на отделение полиции в юго-восточном городе Гардез, столице провинции Пактия, граничащей с Пакистаном. В результате нападения погиб 41 человек, в том числе руководитель полиции провинции, еще 150 человек были ранены.

Еще 30 человек, среди которых гражданские и полицейские, погибли, 10 были ранены в результате нападения в соседней провинции Газни. В нападении власти также обвиняют талибов.

Ответственность за нападение взяла на себя боевики движения «Талибан». Теракт произошел 17 октября в Гардезе, столице провинции Пактия на границе с Пакистаном.

Министерство внутренних дел Афганистана уточнило, что смертник сначала подорвался в автомобиле, наполненном взрывчаткой, у тренировочного центра. Затем на тренировочный центр напали вооруженные боевики.

По данным медиков, среди раненых и погибших – женщины, студенты и сотрудники полиции. Представители сил безопасности сообщили, что руководитель полиции провинции Торял Абдияни также среди погиб.

Международный комитет Красного Креста (МККК) 9 октября заявил, что существенно сократит штат в Афганистане после убийства в этом году семи своих сотрудников.

В августе во время нападения на шиитскую мечеть «Имам Заман» в Кабуле погибло 28 человек. Двое смертников взорвали себя у входа в мечеть, еще двое нападавших штурмовали здание. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.