В аннексированном Крыму с 1 октября услуга по сбору и вывозу мусора (твердых коммунальных отходов ТКО) переведена из жилищной в коммунальную. Об этом сообщает «Крымская газета».

«Это значит, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов исключаются из состава содержания общего имущества в МКД и из состава платы за жилищную услугу. В платежках эта услуга для крымчан должна проходить отдельной строкой, как, например, водоснабжение», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что подконтрольная Кремлю администрация Симферополя сентябрьским постановлением № 3080 уже утвердила тариф на услуги по сбору и вывозу ТКО, предоставляемые мунициапальным предприятием «Экоград».

В частности, тариф для абонентов «Центрального Жилсервиса» рассчитали в сумме 2,47 рублей с 1 кв. м общей площади жилого помещения.

В «Крымской газете» отмечают, что тариф за услугу по обращению с ТКО будут вычислять исходя из количества граждан, проживающих в жилом помещении и нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

В аннексированном Крыму на 11% поднялись тарифы на коммунальные услуги с начала текущего года.

Ранее подконтрольный Кремлю госкомитет по ценам и тарифам аннексированного Крыма сообщил, что с 1 июля рост тарифов на полуострове составляет более 15% – на электроэнергию и тепло, 9% – на воду и 2% – на газ.

В российском министерстве промышленной политики полуострова отмечали, что с начала года продукты в Крыму подешевели на 1,6%.