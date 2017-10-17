В Симферополе согласовали кандидатуру первого заместителя главы администрации

Подконтрольная Кремлю глава администрации Симферопольского района Ирина Бойко получила предварительное согласование на назначение на должность первого заместителя российского главы администрации города.

Эту информацию 17 октября «Крыминформу» подтвердил мэр Симферополя Игорь Лукашев.

Бойко сообщила, что заявление об отставке со своей должности еще не писала.

«Но информация есть, что моя кандидатура рассмотрена и предварительно согласована. Вопрос будет вынесен на сессию для согласования с депутатами горсовета», – сказала она.

Накануне Игорь Лукашев официально стал главой подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

Новоназначенного российского руководителя администрации Симферополя Игоря Лукашева 6 октября досрочно лишили полномочий депутата контролируемого Кремлем крымского парламента.

После избрания на новую должность, Лукашев пообещал, в первую очередь, проинспектировать инфраструктурные объекты Симферополя, а одной из главных задач назвал увеличение поступлений в бюджет города.

Предыдущий глава российской администрации Симферополя Геннадий Бахарев ушел в отставку 30 августа, официально – по состоянию здоровья.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».