Порошенко об акции возле Верховной Рады: я с пониманием отношусь к участникам митинга

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что он с пониманием относится к участникам акций протеста, которые проходят возле Верховной Рады 17 октября.

«Я с пониманием отношусь к акциям и с уважением к их участникам. Кроме того, мне очень важно, я требую от всех правоохранительных органов обеспечить мирный характер акций. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события, произошедшие 31 августа, которые привели к гибели 4 нацгвардейцев», – сказал он в ходе встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой.

Порошенко добавил, что обеспечение порядка является важной задачей для правоохранителей и организаторов протестов.

Сегодня несколько тысяч человек митингуют у здания Верховной Рады в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. По разным данным, участников акции – от двух до четырех тысяч.

Акция проходит мирно. Правительственный квартал в центре Киева с утра перекрыт и оцеплен правоохранителями.