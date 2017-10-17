Поддерживаемые США военные заявляют о контроле над сирийской Раккой

Поддерживаемые США военные силы заявили 17 октября о «полном контроле» над сирийским городом Ракка, который долгое время был главным оплотом боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Об этом сообщает Радiо Свобода.

«Военные операции в Ракке завершены, но сейчас проводятся операции по обезвреживанию мин. Вскоре будет официальное заявление об освобождении города», – заявил представитель поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» Таляль Селло.

По его словам, контроль над городом удалось восстановить после тяжелых боев против десятков боевиков, оставшихся в городе.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, подтвердил, что Ракку полностью очистили от боевиков ИГ.

«Исламское государство» захватило Ракку в январе 2014 года. Вскоре этот город объявили столицей «исламского халифата». В июне 2017 в Ракку вступили курдско-арабские отряды, поддерживаемые международной коалицией под руководством США.

Потеря исламистами Ракки, которую они считают «столицей», нанесет серьезный удар по экстремистской группировке, захватившей значительные территории в Сирии и соседнем Ираке в результате жестокой борьбы против правительственных сил страны в 2014 году.