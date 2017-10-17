Правозащитник: Украина должна запретить экстрадицию в Россию преследуемых по религиозным мотивам

Украина должна запретить на законодательном уровне экстрадицию искателей убежища в Россию, заявил в комментарии Крым.Реалии правозащитник и журналист Анвар Деркач 17 октября, во время пресс-конференции «Между репрессиями России и безответственностью Государственной миграционной службы», посвященной теме искателей убежища, которых в России преследуют по религиозным и политическим мотивам.

«Верховная Рада на законодательном уровне должна запретить экстрадицию из Украины в Россию, даже если человек преследуется там за уголовное преступление. При этом, нужно сформулировать четкие критерии, кого мы считаем политическим беженцем, а кого – нет», – пояснил журналист.

Вместе с тем Деркач отмечает, что сейчас ситуация в Украине с лицами, которых в России обвиняют в причастности к организации Хизб ут-Тахрир, не самая тяжелая. «Гораздо сложнее ситуация у тех, кому в России поставили клеймо причастности к ИГИЛ. В таком случае, куда бы человек не приехал, ее ждет или тюрьма, или экстрадиция», – добавил он.

«Ситуация выглядит следующим образом. Человек приезжает в Украину, показывает документы, и объясняет, что в России против него несколько раз возбуждали дело по обвинению в причастности к «Хизб ут-Тахрир». Для украинской миграционной службы это не аргумент. Статистики отказов по таким случаям, к сожалению, нет, и это объясняется тем, что она не в пользу государственных учреждений Украины», – рассказал правозащитник.

«Сейчас существует некий бермудский треугольник: миграционная служба встречает или заворачивает искателя убежища на границе, передает его в руки СБУ, и в конце концов уже суд решает, нуждается человек в защите или нет», – резюмирует Деркач.

После аннексии Крыма Россией на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».