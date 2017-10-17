Севастополь и Ялта вошли в рейтинг городов соседней России с самой дорогой арендой жилья

В России составили рейтинг городов по самой дорогой аренде жилья. В него вошли 20 городов, среди которых – расположенные в аннексированном Крыму Ялта и Севастополь. Об этом сообщает портал российской недвижимости «ЦИАН».

Цены на аренду самых дорогих квартир в этих крымских городах находятся в диапазоне от 200 до 440 тысяч рублей (от 92 до 203 тысяч гривен – КР) в месяц, указывается в сообщении.

Самая дорогая арендная квартира России расположена в Москве и обойдется нанимателю в 5 миллионов рублей в месяц (2,3 миллиона гривен – КР).

«За эту сумму можно было бы арендовать все самые дорогие лоты в 19 остальных регионах из топ-20», – говорится в сообщении.

После Москвы в рейтинге следуют Санкт-Петербург и Подмосковье: 1,55 миллиона рублей (717 тысяч гривен – КР) и 577 тысяч рублей (266 тысяч гривен – КР) в месяц соответственно.

Ранее сообщалось, что семья с двумя взрослыми, которая арендует квартиру в аннексированном Симферополе, вынуждена отдавать собственнику жилья от 35 до 47 процентов своего дохода, в зависимости от размера квартиры. Такие данные привел портал недвижимости Domofond.ru в сводном рейтинге.​

В начале сентября главный аналитик Российской гильдии риелторов Геннадий Стерник обвинил приезжих​ в росте цен на аренду квартир в Крыму.

Ранее коммерческий директор офиса «В Симферополе» российской сети офисов недвижимости «Миэль» Александр Трухин рассказал, что аренда жилья в Крыму обойдется примерно в два раза дороже, чем в южных городах соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».