Прокуратура АРК вызвала на допрос директора «Фиолента» Баталина и крымского депутата Михайлова

Прокуратура АРК сообщила о вызове на допрос директора завода «Фиолент» Александра Баталина и депутата подконтрольного Кремлю парламента Крыма Крыма Евгения Михайлова. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба украинского надзорного ведомства.

В ведомстве напомнили, что Баталина и Михайлова подозревают в государственной измене.

«Согласно ч. 1 ст. 290 УПК Украины, признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, прокурор или следователь по его поручению обязан сообщить подозреваемому, его защитнику о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования», – говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры АРК подчеркнули, что в указанном уголовном производстве собраны все необходимые доказательства для составления обвинительного акта, и что подозреваемые могут ознакомиться с материалами уголовных производств.

Александра Баталина и Евгения Михайлова ждут в прокуратуре АРК в период с 23 октября по 25 октября для проведения процессуальных действий, в том числе для ознакомления с материалами уголовных производств, отметили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».