Полиция: в результате столкновений в центре Киева пострадали четыре человека

В результате столкновений на улице Грушевского в Киеве пострадали четыре человека – один полицейский и трое участников митинга. Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, полицейского госпитализировали и еще трем гражданским оказали медицинскую помощь на месте.

Он также добавил, что пока нет задержанных в связи с инцидентом на улице Грушевского.

Ранее в МВД Украины сообщали о двух пострадавших в результате столкновений.

Между митингующими и силовиками произошли столкновения во вторник 17 октября. Это произошло на улице Грушевского после того, как активисты попытались пронести, минуя рамки металлоискателя, палатки к площади у здания Верховной Рады. Впоследствии активисты таки пронесли палатки и начали их устанавливать.

Во вторник несколько тысяч человек митингуют у здания Верховной Рады в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. По разным данным, участников акции от двух до четырех тысяч.

Накануне один из инициаторов акции Михеил Саакашвили в эфире Радiо Свобода заявил, что участники митинга настроены мирно. Правительственный квартал в центре Киева с утра перекрыт и оцеплен правоохранителями.