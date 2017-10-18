Международная правозащитная группа «Агора» представит компанию Telegram в российском суде. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте».

Руководитель «Агоры», адвокат Павел Чиков заявил российскому Интерфаксу, что дело Telegram касается «сотен миллионов пользователей, а также защиты тайны переписки».

Дуров намерен обжаловать решение мирового суда в Москве, который обязал компанию выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Штраф присудили за отказ администрации Telegram передать ФСБ России ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена в России в прошлом году после принятия так называемого «антитеррористического пакета законов Яровой».

В 2016 году суд по иску Министерства юстиции России ликвидировал «Агору», которая на тот момент была межрегиональной ассоциацией правозащитных объединений. После этого «Агора» стала международной правозащитной группой. Она регулярно публикует доклады о свободе слова в российском интернете. Юристы группы участвовали во многих резонансных делах, в том числе представляли интересы участниц Pussy Riot после приговора.