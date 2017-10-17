Работникам предприятий Керчи, Феодосии, Ленинского и Кировского районов задолжали десятки миллионов рублей зарплаты, сообщили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав граждан на оплату труда под председательством заместителя российского прокурора Крыма Сергея Черневича.

Как сообщает пресс-служба ведомства, после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате перед работниками керченских предприятий в размере свыше 37 млн рублей (около 17 млн грн – КР), феодосийских предприятий – почти 25 млн рублей (около 11 млн грн – КР).

В Ленинском районе, в результате прокурорского вмешательства, задолженность сокращена в три раза, и сегодня числится перед 10 работниками двух предприятий, отметили в крымской прокуратуре.

«Усилиями прокуроров в Ленинском районе перед работниками МУП «Ленводоканал» и МУП городского поселения Щелкино «Водоканал» погашен зарплатный долг в размере свыше 11 млн рублей (около 5 млн грн – КР). В Кировском районе по требованию прокуратуры должник – предприятие «Старокрымская галерея» погасил задолженность в размере почти 2 млн рублей (около 900 тыс. грн – КР) , и в настоящее время задолженность по району не числится.», – говорится в сообщении.

Как сообщается, по результатам обсуждения разработаны мероприятия, направленные на погашение задолженности на предприятиях-должниках, противодействие фактам выплаты зарплаты ниже установленного законом минимума и «в конвертах».

Следственный комитет соседней России 13 октября возбудил уголовное дело в отношении директора керченской фирмы «Трал» из-за якобы многомиллионной невыплаты зарплаты перед сотрудниками.

В отчете подконтрольной России службе государственной статистики в Крыму говорится, что сумма задолженности по заработной плате в аннексированном Крыму на 1 сентября текущего года составила более 86,7 миллионов рублей (около 40 млн гривен – КР).