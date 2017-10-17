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Из-за ранения полицейского возле Рады открыли уголовное производство

По факту ранения полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле Верховной Рады 17 октября открыли уголовное производство, сообщил представитель МВД Украины Артем Шевченко.

«По факту столкновений под Верховной Радой внесены в ЕРДР сведения по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», – отметил Шевченко в Facebook.

17 октября, в результате столкновений на улице Грушевского в Киеве пострадали четыре человека – один полицейский и трое участников митинга. Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, полицейского госпитализировали и еще трем гражданским оказали медицинскую помощь на месте.

Между митингующими и силовиками произошли столкновения. Это произошло на улице Грушевского после того, как активисты попытались пронести, минуя рамки металлоискателя, палатки к площади у здания Верховной Рады. Впоследствии активисты таки пронесли палатки и начали их устанавливать.

Во вторник несколько тысяч человек митингуют у здания Верховной Рады в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. По разным данным, участников акции от двух до четырех тысяч.

Накануне один из инициаторов акции Михеил Саакашвили в эфире Радiо Свобода заявил, что участники митинга настроены мирно. Правительственный квартал в центре Киева с утра перекрыт и оцеплен правоохранителями.

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