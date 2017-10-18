Джордж Сорос передал большую часть своего состояния благотворительной организации «Открытое общество»

Один из богатейших людей мира Джордж Сорос передал 18 миллиардов долларов, большую часть своего состояния, основанной им благотворительной организации «Открытое общество», превратив ее в одну из крупнейших подобных организаций в мире.

Согласно газете The Wall Street Journal, это превращает «Открытое общество» во вторую по размеру капитала благотворительную структуру в США после фонда имени Билла и Мелинды Гейтс, который располагает примерно 40 миллиардами долларов. «Открытое общество» финансирует помощь беженцам, усилия в области развития общественного здравоохранения, поддерживает правозащитные организации, помогает в проведении экономических реформ. Фонд работает в нескольких десятках стран, ежегодно жертвуя около миллиарда долларов.

Как сообщил фонд, никаких ближайших планов расширения деятельности у него нет. Капиталом фонда, как и прежде, будет управлять финансовая фирма самого Джорджа Сороса.

Первое зарубежное отделение фонда Сороса открылось в 1984 году в стране, где родился будущий филантроп, – Венгрии, однако, в последнее время его отношения с правительством в Будапеште резко осложнились. Фонд «Открытое общество» начал работать в России в 1995 году. Он выделил более 100 миллионов долларов на поддержку российской науки, он финансировал создание интернет-центров в 33 российских университетах, он закупал книги для российских библиотек, он помогал российским НКО и независимым СМИ. В 2015 году фонд попал в список «нежелательных организаций» в России.

Международный фонд «Возрождение» (МФВ) основан американским финансистом и филантропом Джорджем Соросом в 1990 году. МВФ – один из крупнейших благотворительных фондов в Украине, национальный фонд, входит в глобальную сеть Фондов открытого общества (Open Society Foundations).

Миссией фонда является содействие развитию открытого общества в Украине на основе демократических ценностей через поддержку значимых общественных инициатив.