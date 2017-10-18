Жителям Крыма предлагают фотографировать «убитые» дороги за призы

В аннексированном Крыму российский проект «Карта убитых дорог» запустил конкурс фотографий: лучшие работы попадут на итоговую фотовыставку, а авторы получат призы. Об этом 18 октября сообщают организаторы конкурса.

На конкурс принимаются фотографии, иллюстрирующие главные дорожные проблемы: снимки больших ям, колдобин на дорогах или же угодившей колесом в яму машины, плохого ремонта.

Для участия в конкурсе нужно разместить фотографии с хэштегом #задорогибезям в одной из трех соцсетей – «ВКонтакте», Facebook, Instagram . Также необходимо сделать репост размещенной в группе фотографии у себя на странице в социальной сети и не удалять его до завершения конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются люди в возрасте от 18 до 35 лет. Фотографии можно размещать до 15 ноября 2017 года. Три человека, занявших первое место, получат цифровые фотоаппараты, 20 участникам обещают футболки с символикой проекта, еще 5 пригласят на «Форум действий» российского «ОНФ».

Крымское отделение провластного Общероссийского народного фронта представило рейтинг самых «убитых дорог» на полуострове. В ТОП-10 вошли три симферопольские дороги и семь джанкойских.

«Общероссийский народный фронт» был создан в 2011 году как подконтрольное Кремлю «добровольное объединение» граждан, общественных организаций и партий перед выборами президента в России, в поддержку Владимира Путина, а после выборов 2012 года был преобразован в «общественное движение», которое де-факто находится под контролем Кремля.