«Шахтер» победил голландский «Фейеноорд» в Лиге чемпионов

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» одержал волевую победу над голландским «Фейеноордом» в Лиге чемпионов. В Роттердаме «Шахтер» пропустил уже на восьмой минуте игры, но еще в первом тайме восстановил равновесие, а после перерыва вышел вперед – 2:1.

Автором обоих мячей дончан стал Бернард. Завершение матча было нервным для гостей, последнюю четверть часа они провели в меньшинстве после удаления Ярослава Ракицкого, но смогли удержать победный счет.

В другом матче группы F английский «Манчестер Сити» победил итальянский «Наполи» – 2:1. После трех туров англичане с девятью очками возглавляют квартет, «Шахтер» с шестью баллами идет вторым, «Наполи» имеет три балла, все матчи проиграл «Фейеноорд».