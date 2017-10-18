В Крыму бывшего главу администрации Алушты обвиняют в злоупотреблении обязанностями и халатности

В Крыму в отношении бывшего главы администрации Алушты, который обвиняется в незаконном выделении строительной компании земельного участка, возбудили уголовное дело. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму. Имя чиновника не указывается.

«По данным следствия, в 2015 году при реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы на территории Республики Крым» обвиняемый, являясь главой администрации Алушты, принял решение о выделении подрядной организации для реализации этой программы земельного участка, обремененного правами третьих лиц, на который, кроме того, в связи с проходящими судебными спорами еще и был наложен запрет на совершение действий по изменению его первоначального состояния», – сказано в сообщении.

По информации следователей, в результате действий чиновника из бюджета города было отчуждено 15 миллионов рублей и сорвано выполнение государственной программы.

Следственный отдел по Алуште предъявил бывшему чиновнику обвинения в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом. Расследование дела продолжается.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».