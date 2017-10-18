В России задержали гражданина Украины, «причастного к «Правому сектору» – Следком России

Следственный комитет России 18 октября сообщил о задержании совместно с ФСБ России гражданина Украины Романа Терновского.

«На территории Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности запрещенной решением Верховного суда РФ экстремистской организации «Правый сектор», – говорится в сообщении.

Российские следователи указали, что Терновский «в составе участников организации «Правый сектор» неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины».

«Кроме того, используя аккаунт в социальной сети Facebook, Терновский осуществлял пропаганду деятельности организации «Правый сектор», – утверждает российское следствие.

«Действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированные следствием по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации», – заявляет ведомство.

По данным Следственного комитета, «по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации «Правый сектор».

По ходатайству следствия суд постановил взять Терновского под стражу.

Комментариев Романа Терновского или его адвокатов пока не было.

В России запрещена деятельность многих организаций. Экстремистскими Москва считает как группировку «Исламское государство» или украинский «Правый сектор», так и религиозные организации, например, «Свидетелей Иеговы» или «Хизб ут-Тахрир».