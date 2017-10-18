Возле Верховной Рады митингуют 200 человек, ситуация контролируется – МВД Украины

Утром 18 октября возле Верховной Рады Украины в Киеве находятся около 200 человек, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

«Из них представители «Движения новых сил» – до 50, батальон «Донбасс» – до 100 и «Справедливость» – до 50 человек», – говорится в сообщении.

Министерство называет ситуацию контролируемой. «Там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений», – указывает МВД.

Верховная Рада утром 18 октября продолжает работу.

Ночью 18 октября руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что полиция продолжит обеспечивать безопасность во время проведения массовых мероприятий и беспрепятственную работу Верховной Рады, но установленные активистами палатки силовики не будут сносить. «Мы не хотим повторить ошибок предыдущих. Мы хотим обеспечить волеизъявление граждан», – подчеркнул он.

По данным, которые обнародовал руководитель Национальной полиции, в больницу в состоянии средней тяжести 17 октября были госпитализированы двое милиционеров. Как сообщил ранее представитель Нацполиции Ярослав Тракало, трем гражданским, которые также имели повреждения в результате столкновений, оказали медицинскую помощь на месте.

Противостояние произошло на улице Грушевского после того, как активисты попытались пронести, минуя рамки металлоискателя, палатки к площади у здания Верховной Рады. Впоследствии активисты таки пронесли палатки и начали их устанавливать.

Во вторник утром несколько тысяч человек вышли на митинг возле Верховной Рады в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. По разным данным, участников акции от двух до четырех тысяч. Акция все еще продолжается.

Накануне один из инициаторов акции Михеил Саакашвили в эфире Радіо Свобода заявил, что участники митинга настроены мирно. Правительственный квартал в центре Киева с утра перекрыт и оцеплен правоохранителями.