В России активисты инициативы «Стратегия-18» выйдут в поддержку крымских татар

В городах России 18 октября пройдут традиционные акции участников инициативы «Стратегия-18» в защиту прав крымских татар в аннексированном Крыму. Об этом сообщают организаторы акции в социальных сетях.

«Мы выходим, чтобы не позволить забыть о геноциде крымскотатарского народа в советском прошлом, так и не получившем должной оценки, а также – выразить свой протест против лжи и террора в отношении крымских татар в настоящем», – отметили организаторы бессрочной акции.

«Государственная пропаганда российского режима изо всех сил старается навесить крымскотатарскому народу ярлык кровожадного террориста. Но свободный мир не верит в эту грязную ложь. Мы надеемся на то, что рано или поздно в эту ложь перестанет верить большинство россиян», – говорится в сообщении инициативы «Стратегия-18»

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.