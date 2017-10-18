Российский режиссер Федор Бондарчук призвал остановить Поклонскую

Российский режиссер Федор Бондарчук выступил с резкой критикой в адрес депутата Госдумы России Натальи Поклонской.

Выступая на «Всемирном фестивале молодежи и студентов» в России, Бондарчук возмутился тому, как Поклонская ведет борьбу против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». По его словам, «из-за ее истерик фанатики решились на теракты» – поджоги автомобилей у офиса адвоката Учителя.

«Эту девушку молодую надо бы как-то остановить», – сказал Бондарчук.

В широкий российский прокат картина «Матильда» выйдет 26 октября.

Кампанию против фильма возглавляет экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

От показа «Матильды» по соображениям безопасности отказалась российская объединенная сеть кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк». В ее составе 75 кинотеатров в 28 городах России.

В Кремле назвали «неприемлемым» ограничение репертуара кинотеатров «под давлением экстремистов».

В марте 2014 года 85 российских деятелей культуры и искусства поставили свои подписи под письмом «Деятели культуры России – в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму», которое опубликовал и распространил Минкультуры России. Среди подписавших письмо был Федор Бондарчук.