Суд в Москве принял встречный иск российских компаний к Siemens из-за поставки турбин в Крым

Арбитражный суд Москвы принял 18 октября встречный иск двух российских компаний «Технопромэкспорт» к немецкой компании Siemens о признании недействительными трех пунктов договора от 10 марта 2015 года о приобретении турбин, которые доставили в аннексированный Крым в обход санкций. Об этом в среду сообщают российские СМИ.

Речь идет о контракте по продаже турбин, заключенном между совместным предприятием Siemens и «Силовых машин» – ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт», сообщает «Интерфакс». В договоре было прописано, что турбины, предназначенные для Тамани, не могут использоваться в Крыму в соответствии с санкционными ограничениями.

По мнению российских компаний, если пункты будут признаны недействительными, то всю сделку нельзя оспорить.

Siemens выступает против принятия встречного иска, заявляя ходатайство о его возвращении. По словам представителя стороны Михаила Иванова, компания «Сименс технологии газовых турбин» не знала о планах поставить турбины в Крым при заключении контракта.

«Мы доказываем, что «Сименс технологии газовых турбин», если бы знало о фактическом назначении – что установки будут использованы для Крыма – то никогда бы не пошло на подписание данного контракта. Соответствующее волеизъявление и намерение продавца было закреплено в самом контракте и в переписке после контракта», – сказал представитель Siemens.

По его мнению, принятие встречного иска или его возвращение не может ничего изменить по решению по основному иску. «Турбины не должны поставляться в другие регионы, признание недействительности условий контракта о конечном пункте не умаляет аргумент, что «Сименс технологии газовых турбин» был обманут и введен в заблуждение», – сказал он.

Как сообщается, иск будет рассмотрен вместе с основным. Истец попросил на подготовку месяц. Новое судебное заседание назначено на 2 ноября.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим.

Компания «Сименс технологии газовых турбин» подала иск в Арбитражный суд Москвы против двух структур «Ростеха» и потребовала признать недействительным заключенный с «Технопромэкспортом» контракт, а также истребовать у структур «Ростеха» имущество из незаконного владения.

Рассмотрение этого иска назначено на 20 октября.

«Сименс технологии газовых турбин» – совместное российское предприятие Siemens AG (65%) и «Силовых машин» (35%). Сфера деятельности – производство и обслуживание газовых турбин мощностью более 60 МВт для России и СНГ.

«Технопромэкспорт» (компания, созданная российской госкорпорацией «Ростех» – КР) строит в аннексированном Крыму две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.