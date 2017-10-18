Правительство России запланировало 10 дней выходных на Новый год

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 18 октября подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году, в соответствии с которым в новогодние и рождественские праздники запланированы десять нерабочих дней с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря – на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», – говорится в документе.

«Таким образом, в 2018 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, четырехдневный отдых с 8 по 11 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня, четырехдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда, 9 мая – День Победы; трехдневный отдых с 10 по 12 июня, совпадающий с празднованием Дня России; трехдневный отдых с 3 по 5 ноября, совпадающий с Днем народного единства», – пояснили в российском правительстве.

В Украине новогодние выходные продлятся три дня – 30 и 31 декабря и 1 января, а 7 и 8 января запланированы выходные дни по случаю рождественских праздников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».